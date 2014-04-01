Члени Академії спорту оберуть переможців у 12 номінаціях премії "Герої спортивного року"

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національного олімпійського комітету України.

Під ча засідання Академії, перед початком процедури голосування, президент НОК Сергій Бубка зазначив, що не дивлячись на цифру «13» рік став успішним для українського спорту.

«На чемпіонатах світу та Європи в олімпійських номерах програми наші спортсмени вибороли 21 та 52 нагороди відповідно. Порадували наші юні олімпійці, які на зимових та літніх Європейських юнацьких олімпійських фестивалях у Брашові та Утрехті завоювали 17 медалей. Вдало виступили неолімпійці та паралімпійці. На високому рівні в Україні були проведені чемпіонат світу з художньої гімнастики, юнацький чемпіонат світу з легкої атлетики, чемпіонат світу з боксу серед юніорів, чемпіонат Європи з баскетболу до 16 років. Тож під час голосування буде важко визначити найдостойніших. Цей рік дійсно став особливим для наших атлетів, тим цікавішим і захоплюючим буде фінальний результат, і сама церемонія», - наголосив головний олімпієць країни.

Згідно регламенту, спочатку, експертна комісія спеціалістів НОК України та Мінмолодьспорту провела детальний аналіз, підготувавши розширений список претендентів у кожній номінації. Після цього свою думку висловили близько 350 представників загальнонаціональних та регіональних мас-медіа з усієї країни. За підсумками усіх журналістських анкет сформовані трійки претендентів, які набрали найбільшу кількість голосів. Саме з цих трійок у кожній номінації "академіки" мають вибрати одного найкращого. Імена переможців стануть відомі вже безпосередньо під час церемонії нагородження лауреатів премії.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня на НСК «Олімпійський» відбудеться Всеукраїнська урочиста церемонія нагородження «Герої спортивного року-2013». Організаторами заходу є Національний олімпійський комітет України та Міністерство молоді та спорту України.

«Герої спортивного року» – це національний спортивний «Оскар», покликаний визначити та нагородити кращих спортсменів, тренерів, команди та фахівців з усіх видів спорту.