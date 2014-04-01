Тенісистка Світоліна виграла перший матч на турнірі в Чарльстоні

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У першому матчі турніру, який проходить на кортах з ґрунтовим покриттям, суперницею Світоліної була австралійка Ярміла Гайдосова. Незважаючи на різницю в класі і рейтингових позиціях вона зуміла нав'язати боротьбу українці. Світоліна, що займає 35-у сходинку в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), виграла у 334-ї ракетки світу лише на тай-брейку у вирішальному сеті - 6:1, 5:7, 7:6.

Поєдинок тривав більше 2-х годин і за цей час українка зробила сім брейків і шість разів програла гейми на своїй подачі, виконала один ейс і припустилася двох подвійних помилок. У свою чергу, Гайдосова виконала чотири ейси і шість разів помилилася на подачі.

За вихід до третього кола змагань Світоліна зіграє проти 18-ї у світовому рейтингу американки Слоан Стівенс, яка посіяна організаторами змагань під 5-м номером і звільнена від ігор першого кола.