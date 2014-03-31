«Будівельник» вийшов на друге місце в баскетбольній Суперлизі

Як повідомляє кореспондент УНІАН, кияни мали помітну перевагу над суперником у трьох з чотирьох чвертей гри.

Лише на старті матчу фаворити і діючі чемпіони України з Києва дозволили супернику виграти 10-хвилинку з мінімальною перевагою - 23:24. Після 2-хвилинної перерви «будівельники» повністю перевернули хід гри і більше не дозволили супернику нав'язати рівну боротьбу - 20:12, 22:14, 27:21. У підсумку, 92:71 на користь киян.

Кращим гравцем матчу у складі команди-переможниці став американський легіонер Блек Эйхерн, який набрав 19 очок.

В інших матчах дня «Донецьк» несподівано поступився з великим рахунком дніпропетровському «Дніпру» - 66:91, запорізький «Ферро-ЗНТУ» у впертій боротьбі здолав «Черкаські мавпи» - 79:77, а «Миколаїв» обіграв «Дніпро-АЗОТ» з Дніпродзержинська - 69:57.

Таким чином, лідером турнірної таблиці, як і раніше залишається «Хімік» (Южнє), на рахунку якого 21 перемога при 2 поразках. У «Будівельника» - 17/7, маріупольського «Азовмаша» - 16/7, «Донецька» - 17/8, «Ферро-ЗНТУ» - 17/9.