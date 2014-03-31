Вікторія Мазур виграла бронзову медаль на етапі Кубка світу з гімнастики

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації гімнастики.

В цьому турнірі не брали участь найсильніші гімнастки України і Росії, тому свій шанс могли використовувати спортсменки, що рідко з'являються на п'єдесталі пошани. Скористалася цим і Мазур.

За вправу з обручем вона отримала від суддів 17,333 бала, посівши третє місце. Українка відстала лише від дуету лідерів - Нета Рівкін (Ізраїль) і Маргарита Мамун (Росія), яким арбітри поставили однакові оцінки - по 17,9 бали.

В інших видах програми українки вище 6-го місця не піднімались. 6-ю Мазур була і в багатоборстві, де перші три місця зайняли представниці Росії - Мамун, Яна Кудрявцева і Марія Титова.