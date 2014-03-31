Тенісист Долгополов піднявся на 22-е місце в світовому рейтингу

Про це повідомляє офіційний сайт АТР.

На даний момент на рахунку українця 1690 очок. Поліпшити свій показник у рейтингу він зміг, насамперед, завдяки вдалому виступу на турнірі серії Masters в Майамі, де дійшов до чвертьфіналу.

У свою чергу, другий представник країни в Тор-100 найсильніших гравців світу Сергій Стаховський суттєво погіршив свою позицію, опусившись з 79-го на 91-е місце. На його рахунку 605 балів. У третього номера збірної України Іллі Марченка 307 очок. Він опустився з 170-го на 171-е місце.

В трійці найсильніших гравців світу змін не відбулося - Рафаель Надаль (Іспанія), Новак Джокович (Сербія) і Станіслас Ваврінка (Швейцарія). З 5-го на 4-е місце піднявся екс-перша ракетка світу швейцарець Роджер Федерер.