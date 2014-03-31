Збірна України з хокею розпочала підготовку до чемпіонату світу

Про це повідомляє прес-служба Федерації хокею України.

З 31 березня по 5 квітня команда проводитиме щоденні тренування на льоду спорткомплексу «АТЕК» (Київ). Також, за словами тренера команди Костянтина Симчука, передбачені заняття на землі та у спортивному залі.

Всього під орудою Симчука працюватимуть 14 хокеїстів, прізвища яких внесено до розширеного списку кандидатів.

Це воротарі - Вадим Селіверстов (ХК «Астана», Казахстан), Євген Напненко, Андрій Безхлібний (обидва – «Білий Барс»); захисники - Дмитро Толкунов, Володимир Алексюк, Ігор Кугут (всі – «Білий Барс»), Руслан Борисенко, Денис Ісаєнко (обидва – «Компаньйон-Нафтогаз»), Юрій Наваренко (ХК «Гомель», Білорусь), Олександр Побєдоносцев («Титан», Росія); Нападаючі - Артем Бондарєв («Білий Барс»), Сергій Черненко, Артем Гніденко, Дмитро Німенко (всі – «Компаньйон-Нафтогаз»).

Перед початком тренувального збору Симчук відзначив: «В першу чергу акцент в роботі буде зроблено на фізичну підготовку. Так сталося, що деякі гравці перебувають без тренувальної практики тиждень, інші – два-три тижні. Саме тому потрібно вивести усіх хокеїстів на один функціональний рівень».

Деталі наступного етапу підготовки команди стануть відомі пізніше.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з хокею у Дивізіоні 1А відбудеться з 20 по 26 квітня. Дві кращі команді за підсумками змагань в 2015-му році виступатимуть в елітному дивізіоні, де 16 найсильніших команд світу безпосередньо виборюють титул чемпіона світу.