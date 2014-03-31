Європейська федерація регбі скасувала етап чемпіонату Європи в Одесі
13:11, 31 березня 2014Спорт
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Етап чемпіонату Європи з регбі-7 в Одесі, який повинен був відбутися 31 травня - 1 червня в Одесі, відмінений "у зв'язку з винятковою ситуацією в Україні".
Європейська федерація регбі / fira-aer-rugby.com
Про це повідомляє прес-служба одеського регбійного клубу "Кредо-1963".
У повідомленні клубу наводиться текст офіційного рішення Європейського відділення Міжнародної федерації регбі (FIRA-AER). У рішенні, зокрема, йдеться: "Чоловічий турнір з регбі-7 в дивізіоні «А» в Одесі скасовується у зв'язку з винятковою ситуацією в Україні. У дивізіоні «А» в сезоні-2014 буде проведено всього один тур в Каунасі (Литва)".
Це рішення розміщено на офіційному Twitter організації. Також воно надійшло в офіс Федерації регбі України.
При цьому, в FIRA-AER відзначили, що візьмуть до уваги бажання України організувати аналогічний турнір у 2015 році.
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