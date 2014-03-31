Суперліга визначила п’ятірку кращих гравців тижня

Про це УНІАН повідомили в Суперлізі.

Кращими захисниками визнані Артем Буцький («Ферро-ЗНТУ»), на рахунку якого 16 очок, 6 передач, 1 підбирання та 1 перехоплення, а також Джамал Шулер («Хімік») – 25 очок, 5 підбирань й 3 передачі.

Серед форвардів були відзначені В'ячеслав Бобров («Київ»), в активі якого 15 очок, 9 підбирань, 7 передач й 2 перехоплення, а також Станіслав Тимофеєнко («Дніпро») – 18.5 очка, 12 підбирань, 2 передачі й 1.5 блок-шота в середньому за гру.

Кращим центровим визнаний Максим Корнієнко («Донецьк») – 18 очок, 8.5 підбирань, 3 блок-шот й 1.5 перехоплення.

Нагадаємо, що центральним матчем минулого тижня стало протистояння "Будівельник" (Київ) - "Хімік" (Южне), де чинний чемпіон України з Києва поступився лідеру нинішнього регулярного сезону з рахунком 88:97.

На даний момент у "Хіміка" 21 перемога при 2 поразках, "Донецька" - 17/7, "Будівельника" - 16/7.