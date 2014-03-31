Капітан "Динамо" отримав струс мозку і травму щелепи
На 22-й хвилині матчу «Дніпро» - «Динамо» в штрафному майданчику сталося зіткнення воротаря Дениса Бойка та півзахисника Олега Гусєва.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Капітан киян отримав болісний удар коліном у верхню частину правої щелепи і впавши на землю, вдарився щелепою об грунт. Просто зі стадіону Гусєв у супроводі лікаря команди Леоніда Миронова був доставлений в дніпропетровську обласну клінічну лікарню імені Мечникова.
Читайте також«Дніпро» обіграв «Динамо» у матчі Прем'єр-ліги«У клініці Олегу було проведено повне обстеження, - розповів Миронов. - У нього закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку средньоважкого ступеня, забій м'яких тканин обличчя, велике садно обличчя, забій правого нижньощелепного суглоба, пошкодження трьох зубів. Разом із командою футболіст повернувся до Києва і прямо з аеропорту був доставлений до клініки «Борис». Тут його чекають подальші обстеження. Цю ніч він проведе в клініці під наглядом лікарів, а потім будемо вирішувати, яким чином проводити подальше лікування».
Матч завершився з рахунком 2:0 на користь Дніпра.