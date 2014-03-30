"Шахтар" виграв у "Металіста" в матчі УПЛ

Металіст - Шахтар / metalist.ua Донецький "Шахтар" виграв матч 23-го туру у харківського "Металіста" з рахунком 4:2, програючи по ходу першого тайму з рахунком 0:2.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, після цього матчу гірники зміцнили свою лідируючу позицію в національному чемпіонаті.

Матч у Харкові проходив з перемінним успіхом. На початку гри перевагою володіли гості, які двічі зуміли вразити ворота Антона Каніболоцького. Спочатку після масованої атаки харків'ян автоголом "відзначився" захисник "Шахтаря" Олександр Кучер, а потім пенальті реалізував найактивніший гравець харків'ян у цьому матчі - Марлос - 2:0.

Втім, ще до перерви "Шахтар" не тільки зрівняв рахунок в матчі, але і вийшов вперед. Спочатку гол красивим ударом з кута штрафного забив Дуглас Коста, через дві хвилини Едуардо ударом головою зрівняв рахунок після навісу Кости, а ще через 8 хвилин Даріо Срна красивим ударом з-за меж штрафного майданчика вразив верхній кут воріт харків'ян - три голи за 10 хвилин. А після перерви гравець "Металіста" Вільягра був вилучений з поля і харків'яни практично припинили чинити опір супернику. Останній гол на 75-й хвилині забив Луїс Адріано - 4:2.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу.

Таким чином, на рахунку "Шахтаря" після цього туру 44 очки, у дніпропетровського "Дніпра" - 41, київського "Динамо" - 39, "Металіста" - 34 і одеського "Чорноморця" - 33.