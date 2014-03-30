«Дніпро» обіграв «Динамо» у матчі Прем'єр-ліги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цій грі зустрічалися друга та третя команди турнірної таблиці чемпіонату.

Матч у Дніпропетровську на протязі більшої частини ігрового часу проходив з відчутною ігровою перевагою господарів поля, в той час як гості більше досягли успіху в порушеннях і отриманих жовтих картках. Реалізувати свою перевагу гравці «Дніпра» зуміли в середині матчу. На 45-й хвилині бразильський легіонер Матеус відкрив рахунок, а на 58-й він же подвоїв перевагу і оформив власний дубль.

З інших матчів туру відзначимо досить несподівану поразку одеського «Чорноморця» у Маріуполі від «Іллічівця» - 1:3. У свою чергу, запорізький «Металург» виграв у сімферопольської «Таврії» - 1:0, донецький «Металург» програв луцькій «Волині» - 1:3, а полтавська «Ворскла» обіграла ужгородську «Говерлу» з таким же рахунком - 3:1.

Тур завершиться в неділю ввечері матчем «Металіст» (Харків) - «Шахтар» (Донецьк).