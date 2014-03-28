"Донбас" вибув з розіграшу Кубка Гагаріна

Як повідомляє кореспондент УНІАН, команди грали в серії до чотирьох перемог одного з коллективів.

Програючи перед цією грою з рахунком 2:3, донеччани повинні були для виходу в півфінал виграти спочатку матч в Донецьку, а потім і вирішальну сьому гру в Празі. "Лев" мав перевагу свого майданчика, так як виявився вище донеччан у підсумковій турнірній таблиці регулярного чемпіонату.

Тим не менше, матч у Донецьку, який пройшов у запеклій і рівній боротьбі, завершився мінімальною перевагою в рахунку гостей. "Лев" забив перший гол ще в середині другого періоду. Але після довгого відеоперегляду моменту, яке тривало більше 15 хвилин, арбітри вирішили взяття воріт скасувати, так як шайба залетіла у сітку після того, як Руслан Федотенко зрушив ворота.

Гол за всіма правилами "Лев" забив у середині третього періоду, коли точний кидок завдав Ондржей Німець. У цьому моменті чехи реалізували більшість. У свою чергу, "Донбас" жодного з численних моментів реалізувати так і не зміг - 0:1.

Таким чином, "Донбас" завершив сезон на стадії 1/4 фіналу Кубка Гагаріна, що є кращим досягнення клубу у виступах в КХЛ.