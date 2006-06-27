Закінчився матч Франція – Іспанія

У Ганновері на стадіоні "AWD-арена" закінчився матч Чемпіонату світу з футболу між збірними Франції і Іспанії.

На 9-й хвилині Маріано Пернія красиво і небезпечно пробив зі штрафного. З 27 метрів м`яч ішов дугою, поверх “стінкою” і всіма гравцями у французькій штрафній, ішов практично в “дев`ятку”, але дуга виявилася вищою потрібного лише трохи.

На 13-й хвилині прийняти дальній удар довелося вже Ікеру Касильясу.

На 16-й хвилині іспанські захисники спокійно перехопили простріл, але м`яч, наближаючись до штрафної, підхопив Зідан. Двоє іспанців кинулися під його удар, і м`яч пішов на кутовий.

На 24-й хвилині відбулося щось неймовірне. Простріл праворуч від Тьєрі Анрі не змогли перевести у ворота по черзі Франк Рібері і Патрік Війєра – промахнулися по м`ячу, що котився вздовж воріт. Виявляється навіть 200-процентні можливості не гарантують результату.

На 26-й хвилині дальнього удару завдав Фернандо Торрес. Кутовий, ще кутовий. Тиск зростає, французи нервують, і 27-а хвилина стала хвилиною пенальті. Бартез бачив куди летить м`яч, але його стрибка на півметра не вистачило, щоб дістати сильний удар Давида Вільї точно в нижній кут. 1:0.

Ось тут і виявилось, що атаки будувати французам нема з чого. Якщо у них і були атакуючі тактики, заготовки, комбінації, зв`язки, то півзахист іспанців руйнував все це ще в центрі поля, не даючи навіть на свою половину переходити. А після дальніх передач тричі опинявся в офсайді Анрі. Навіс Зідана до штрафної на 39-й хвилині легко узяв воротар. Іспанці заспокоїлися - і дарма.

Тьєрі Анрі стояв у своєму четвертому офсайде і на 41-ій хвилині. З тією лише різницею, що не став підключатися до гри, коли м`яч було передано вперед у розрив між захисниками. Судді пасивне «поза грою» фіксувати не стали, а Рібері вільно пройшов і обвів воротаря. 1:1.

Іспанія негайно кинулася вперед, але на 42-й хвилині суддя не дав другого пенальті іспанцям.

Після перерви обидві команди відкрили середину поля, і почали середніми, рідше далекими, передачами відправляти нападаючих уперед.

На 50-й хвилині Зідан на межі офсайду вивів у прорив Малуда, той з розворотом в боротьбі намагався перекинути воротаря. Ікер Касильяс все ж таки дістав цей м`яч.

На 58-й Рібері пройшов уздовж лицьової лінії до штрафної і віддав простріл – захисники відбилися, а добивання здалека було неточним.

Віллі Саньоль врятував Францію від неприємностей на 60-й хвилині після сильного пасу (майже удару) з кута штрафного майданчика до воротарської.

Наступили 20 хвилин, коли дві атакуючі команди зіткнулися на просторі від штрафної до штрафної без можливості пройти до воріт чи завдати удару. Ніхто не наважувався першим підсилити атаку за рахунок послаблення оборони.

68-а принесла загострення біля французьких воріт. Гарсія бив головою з 9 метрів у стрибку – м`яч ударився в землю і після відскоку впав на сітку воріт зверху.

На 69-й Анрі потрапив до чергового офсайду.

На 77-й Бартез вибив м`яч після підкрученого кутового зліва. На 78-й Хоакин узяв гру на себе, ввійшов зліва до штрафної і з-під захисника, підрізаючи власний рух, ударив у близький кут – поряд зі штангою.

На 79-й з 18 метрів пробив вище за іспанські ворота Гову, який вийшов на заміну.

На 83-й хвилині Патрік Вієйра зробив рахунок 2:1. Зідан подав дальній штрафний, іспанець перед своїми воротами перекинув м`яч головою на дальню штангу, де Вієйра і вбив гол з відбиттям від захисника.

Іспанці створили три небезпечні моменти в наступні дві хвилини.

Але останнім, хто сміявся, був Зідан. Вільтор на 89-й хвилині вивів його вперед поперечною передачею з центру на фланг. Зідан обіграв захисника і вдарил в ближній кут. 3:1.