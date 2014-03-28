Міністр Булатов збирається провести Євробаскет-2015 незважаючи на відсутність коштів у бюджеті

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Зокрема, міністр зазначив: "Проведення турніру можливо в декількох варіантах. Є план А, Б або В (кількість міст і кількість спортивних арен, які будуть побудовані інвесторами). Важливим моментом є те, що проведення турніру можливо тільки за рахунок вмілого сукупного менеджменту та синергії: Уряд + Федерація Баскетболу України + інвестори, а так само залучення спонсорських коштів. У бюджеті на найближчу перспективу на це грошей немає і не буде, це об'єктивно. Ми всіма силами просуваємось в напрямку реалізації проекту. Міжнародна федерація баскетбольних асоціацій, а так само її європейське відділення, з розумінням ставляться до сформованої в Україні ситуації".

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Федерації баскетболу України Олександр Волков заявив про те, що державі вкрай необхідно зосередити всі свої зусилля на проведенні турніру, оскільки репутаційні втрати від відмови провести змагання будуть дуже великими. У свою чергу, Директор Місцевого організаційного комітету "Євробаскет-2015" Маркіян Лубківський підкреслив, що самі змагання можуть бути проведені за рахунок спонсорських коштів. І від держави вимагається лише домовитися з інвесторами про принципи фінансування будівництва об'єктів - Палаців спорту - на яких будуть проходити матчі змагань.