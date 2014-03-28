Олімпійський чемпіон з Криму вважає, що спорт в Росії на голову вищий
18:01, 28 березня 2014Спорт
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Олімпійський чемпіон-2008 з кульової стрільби Артур Айвазян повідомив, що він стане громадянином Росії.
Артур Айвазян / shooting-ua.com
Про це він повідомив Еспресо.TV.
"Я збираюся жити в Криму. Мені доведеться прийняти російське громадянство. Я впевнений, що тепер спорт у Криму процвітатиме, бо в Росії він на голову вищий, ніж в Україні", - сказав 41-річний спортсмен.
Айвазян проживає в Сімферополі. Незважаючи на свій вік, спортсмен збирається також виступити на Олімпійських-іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро.
Раніше повідомлялося, що рекордсменка України у метанні списа Віра Ребрик, що мешкає в Ялті, також може стати росіянкою.
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