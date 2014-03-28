Японець Ханю став чемпіоном світу з фігурного катання
16:36, 28 березня 2014Спорт
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Японський фігурист Юдзиру Ханю став чемпіоном світу в чоловічому одиночному катанні.
Юдзиру Ханю / Reuters
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Ханю набрав 282,59 бали. Його співвітчизник Тацуки Мачида відстав менше ніж на бал - 282,26. Істотно від дуету лідерів відстав Хав'єр Фернандес (Іспанія) - 275,93.
Нагадаємо, що місяць тому Ханю став Олімпійським чемпіоном Сочі-2014.
Українець Яків Годорожа в короткій програмі зайняв 25-е місце і у фінал - довільну програму - не потрапив.
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з фігурного катання проходить в японській Саїтамі з 24 по 30 березня.
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