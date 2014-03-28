Японець Ханю став чемпіоном світу з фігурного катання

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Ханю набрав 282,59 бали. Його співвітчизник Тацуки Мачида відстав менше ніж на бал - 282,26. Істотно від дуету лідерів відстав Хав'єр Фернандес (Іспанія) - 275,93.

Нагадаємо, що місяць тому Ханю став Олімпійським чемпіоном Сочі-2014.

Українець Яків Годорожа в короткій програмі зайняв 25-е місце і у фінал - довільну програму - не потрапив.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з фігурного катання проходить в японській Саїтамі з 24 по 30 березня.