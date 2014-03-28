У баскетбольній Суперлізі скоротили формат плей-офф

Про це повідомляє прес-служба БК "Донецьк".

Згідно з новим регламентом, в першому раунді плей-офф командам-учасницям доведеться провести серію до двох перемог однієї з команд у форматі 1-1-1, де перший і третій матчі пройдуть на майданчиках команди, що зайняла більш високе місце в підсумковій турнірній таблиці регулярного чемпіонату. Півфінали та фінали (включаючи серію за третє місце) пройдуть у форматі 2-2-1, тобто, до трьох перемог однієї з команд. Перший, другий і п'ятий матчі серії візьмуть команди, що зайняли більш високе місце в турнірній таблиці.

Скорочення викликане економічною і політичною ситуацією в країні.

Попередня дата старту вирішальних матчів сезону - 12-е квітня. Фінальна серія, по одному з проектів календаря, повинна закінчитися до 16-го травня.

Відзначимо, що в сезоні 2012/13 всі серії плей-офф, включаючи серії за медалі, проводилися до чотирьох перемог однієї з команд.