У біатлонній Гонці чемпіонів у Москві візьмуть участь сестри Семеренко

Про це повідомляється в релізі Федерації біатлону України.

У гонці щорічно беруть участь по 10 чоловіків і жінок. У цьому році до числа учасників змагань потрапили триразова олімпійська чемпіонка Ігор-2014 в Сочі Дар'я Домрачева з Білорусі, дворазовий олімпійський чемпіон француз Мартен Фуркад, олімпійський чемпіон у дисципліні мас-старт норвежець Еміль-Хегле Свендсен, а також двоє зі складу переможців естафетної четвірки чоловічої збірної Росії - Євген Устюгов і Антон Шипулін.

Валентина і Віта Семеренко на Іграх в Сочі виграли золоту медаль і звання олімпійських чемпіонок у складі естафетної четвірки. Крім того, Віта також завоювала бронзову медаль у спринтерській гонці.

Гонка чемпионів-2014 відбудеться в столиці Росії 5 квітня.