В НОК України заявляють, що Крим знаходиться під юрисдикцією комітету

Про це йдеться у заяві прес-служби НОК.

Зокрема, у заяві зазначається: "У відповідь на інформацію, яка з’явилась у деяких ЗМІ щодо того, що Кримське відділення Національного олімпійського комітету начебто надіслало до НОК України офіційного листа щодо виходу з під юрисдикції НОК, прес-служба Національного олімпійського комітету України інформує, що станом на даний момент жодних подібних листів на адресу НОК України не надходило".

Напередодні у ряді російських та українських ЗМІ з’явилася інформація про те, що 19 кримських спортменів висловили бажання виступати у складі олімпійської збірної Росії, а Кримське відділення НОК України оголосило про вихід з-під юрисдикції НОК.