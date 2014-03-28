Названо розширений склад збірної України на Чемпіонат світу з хокею

Про це повідомляється в релізі Федерації хокею України.

Всього в заявку потрапило 39 хокеїстів, 33 польових гравця і шість воротарів.

У списку команди воротарі - Михайло Балабан (Сокіл Київ), Андрій Безхлібний, Євген Напненко (обидва - Білий Барс), Сергій Гайдученко (Донбас), Вадим Селіверстов (ХК Астана), Михайло Шевчук (Молода Гвардія); захисники - Володимир Алексюк, Ігор Кугут, Дмитро Толкунов (всі троє - Білий Барс), Руслан Борисенко, Денис Ісаєнко (обидва - Компаньон-Найтогаз), Микола Ладигін (Халл Стингрэйс), Віталій Люткевич (Молот-Прикамьє Перм), Юрій Наваренко (ХК Гомель), Денис Петрухно, Геннадій Разін (Донбас), Олександр Побідоносець (Титан Клин), Данилл Скрипець (Молода Гвардія); нападаючі - Роман Благой, Руслан Федотенко, Максим Квітченко, Олександр Торяник, Сергій Варламов, Віктор Захаров (всі - Донбас), Артем Бондарєв (Білий Барс), Сергій Черненко, Артем Гніденко, Дмитро Німенко (всі троє - Компаньйон-Нафтогаз), Віталій Доніка (ХК Саров), Костянтин Касянчук (Динамо Москва), Віталій Лялька, Юрій Петранговський (обидва - Молода Гвардія), Олександр Матерухін (Динамо Мінськ), Андрій Міхнов (Металург Жлобин), Павло Падакін (Калгарі Хітмен), Олексій Понікаровський (СКА), Шамил Рамазанов (ХК Рязань), Олег Шафаренко, Олег Тимченко (обидва - Юність Мінськ).

Чемпіонат світу відбудеться в Гояні (Південна Корея) з 20 по 26 квітня. За регламентом змагань 2 найсильніші з 6 команд-учасниць потраплять в елитний дивізіон, групу 16 найсильніших команд світу. Відповідно, дві найслабші команди перемістяться в третій за значимістю Дивізіон 1В.