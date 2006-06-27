Закінчився матч Бразилія - Гана

Збірна Бразилії вийшла до 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу, перегравши в першому раунді плей-офф Гану - 3:0.

Рахунок був відкритий на 5-й хвилині: Роналдо одержав своєчасний пас з глибини поля, вийшов сам-на-сам з воротарем і легко обіграв Річарда Кінгсона - 1:0. Форвард став кращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу - на його рахунку 15 забитих м`ячів (3 з них - на ЧС-2006).

Бразильці мали моменти, щоб збільшити рахунок, і в кінцівці тайму Адріано завершив красиву комбінацію, вразивши вже порожні ворота зблизька. Збірній Гани періодично вдавалися гострі атаки, але нападаючі не змогли перетворити вигідні ситуації на штрафний суперника в гол.

Після перерви гра йшла в спокійнішому темпі. Південноамериканці не прагнули добити суперника, а ганцям бракувало майстерності, щоб забити. На 81-й хвилині другу жовту картку (за симуляцію) одержав гравець збірної Гани Асамоа Г`ян. Бразильці встигли реалізувати чисельну перевагу - свій перший гол на ЧС-2006 забив Зе Роберто.

Перемігши з рахунком 3:0, Бразилія стала сьомим учасником 1/4 фіналу. Восьмий (і останній) визначиться в матчі Іспанія - Франція.

Лента.ру