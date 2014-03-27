Велогонку Race Horizon Park в Києві перенесли на тиждень

Як повідомили УНІАН організатори київської велогонки, Міжнародний союз велосипедистів (UCI) офіційно схвалив перенесення дат велозмагань на 30, 31 травня та 1 червня.

Зокрема, у повідомленні йдеться: «Ми раді повідомити вам, що UCI прийняв ваш запит зміни дати. Ми оновили календар UCI і бажаємо вам успіхів у підготовці цих заходів», - повідомив координатор UCI Метью Найт.

З урахуванням того, що другий день (в який традиційно проводився гонка "Критеріум") придбав статус міжнародної велогонки, маршрут був змінений у відповідності з вимогами UCI і тепер пройде по бруківці вулиць Червоноармійської та Богдана Хмельницького по аналогу з однієї з найпрестижніших світових перегонів Париж-Рубе. Таким чином, тепер у Києві проходитимуть три повноцінних міжнародних одноденки.

Завдяки такому формату команди і гонщики зможуть заробити в три рази більше очок, для подальшої участі в інших престижних міжнародних турах.

Організатор гонки, віце-президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко зазначив, що на сьогоднішній день заявки на участь у всіх трьох гонках Race Horizon Park 2014 від іноземних команд подали представники DUKLA Trenčín TREK (Словаччина), CK Banska Bystrica (Словаччина), BDC MarkPol Team (Польща) та Russian helicopters (Росія).

Race Horizon Park - щорічна традиційна столична велогонка, що проходить у День Києва (протягом трьох днів) на Майдані Незалежності, Хрещатику й центральних вулицях міста. Включає як заходи для аматорів - Велодень (всеукраїнський велопарад), так і професійні Міжнародні змагання з велосипедного спорту Race Horizon Park 1, 2 і 3 (категорія 1.2 UCI).