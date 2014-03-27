Українська тенісистка Цуренко вийшла у друге коло турніру ITF

Як повідомляється на офіційному сайті змагань, українка виграла у американки Джулії Коен - 6:3, 6:2.

Цуренко зробила шість брейків і тричі упустила свою подачу. Також вона один раз помилилася на подачі.

Наступною її суперницею буде іспанка Лурдес Домінгес-Ліно. Вона в першому колі була сильнішою за Юлію Путінцевуз Казахстану - 6:2, 6:3.

Дві інші українські тенісистки завершили виступ у першому колі. Ольга Савчук програла француженці Матільді Йоханссон- 2:6, 6:7(5). У свою чергу, Надія Кіченок у матчі проти чешки Люсі Градецької при рахунку 4:4 відмовилася від продовження боротьби.