Фігуристка Попова кваліфікувалася у фінал чемпіонату світу
15:42, 27 березня 2014Спорт
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Українська фігуристка Наталія Попова зайняла 21-е місце в короткій програмі чемпіонату світу з фігурного катання, тим самим ставши єдиною українкою потрапила у фінал - довільну програму.
Наталія Попова / isport.ua
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Попова набрала 50,32 бали. Від лідера змагань вона відстає більш ніж на 28 балів. Перше місце займає японка Мао Облога - 78,66 бали. Слідом за нею йдуть італійка Кароліна Костнер і Юлія Липницька з Росії.
Фінал змагань у жіночому одиночному катанні відбудеться 29 березня.
Як повідомляв УНІАН, раніше не пробилися у фінал спортивна пара Юлія Лаврентьєва та Юрій Рудик а також виступаючий у чоловічому одиночному кататнии Яків Годорожа. В турнірі танцювальних пар представників України немає.
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