Фігуристка Попова кваліфікувалася у фінал чемпіонату світу

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Попова набрала 50,32 бали. Від лідера змагань вона відстає більш ніж на 28 балів. Перше місце займає японка Мао Облога - 78,66 бали. Слідом за нею йдуть італійка Кароліна Костнер і Юлія Липницька з Росії.

Фінал змагань у жіночому одиночному катанні відбудеться 29 березня.

Як повідомляв УНІАН, раніше не пробилися у фінал спортивна пара Юлія Лаврентьєва та Юрій Рудик а також виступаючий у чоловічому одиночному кататнии Яків Годорожа. В турнірі танцювальних пар представників України немає.