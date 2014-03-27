Екс-українка Савченко виграла п'яте золото чемпіонату світу з фігурного катання для Німеччини

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Савченко і Шолкови стали чемпіонами світу в п'ятий раз. Напередодні вони виграли коротку програму, а сьогодні - довільну. Їх загальна сума балів - 224,88.

Раніше Савченко і Шолкови перемагали на чемпіонатах світу 2008, 2009, 2011 та 2012 років. Крім того, вони є чотириразовими чемпіонами Європи і володарями бронзових медалей Олімпійських ігор 2010 і 2014 років.

Друге місце на чемпіонаті світу зайняли росіяни Ксенія Стобова і Федір Климов, третє - канадці Меган Дюамель і Ерік Редфорд.

Спортсмени, що представляють Україну на цьому турнірі Юлія Лаврентьєва та Юрій Рудик фінішували в короткій програмі на 21-му місці і у фінал - довільну програму не потрапили.

Олімпійські чемпіони Сочі-2014 ще одна екс-українка Тетяна Волосожар і Максим Траньков, які представляють Росію, на чемпіонаті світу в Саїтамі не виступали.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2014 проходить в Японії з 24 по 30 березня.