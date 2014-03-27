Шостий матч серії плей-офф КХЛ між "Донбасом" і "Левом" відбудеться в Донецьку

Про це повідомляє офіційний сайт ХК "Донбас".

Відповідний лист за підписом віце-президента з хокейних операцій КХЛ Володимира Шалаєва вранці 27 березня надійшов в офіс донецького клубу.

Відповідальність за проведення гри у відповідності до Регламенту КХЛ покладається на ХК "Донбас".

Квитки на домашні ігри вже надійшли у вільний продаж і доступні онлайн на сайті клубу, в касах Арени, точках продажів через сервіси Приватбанку. Першочергове право покупки мають власники сезонних абонементів.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Донбас" за рішенням КХЛ змушений був провести на нейтральному майданчику в Братиславі сьомий вирішальний матч серії першого етапу плей-офф проти "Динамо" (Рига), а також третій і четвертий матчі серії проти "Лева" (перший другий і п'ятий проходили на майданчику чеського клубу у Празі). На даний момент рахунок у серії до чотирьох перемог "Лев" - "Донбас" - 3:2. У разі перемоги донеччан на своєму майданчику сьомий вирішальний матч серії відбудеться в Празі, так як "Лев" посів більш високе місце в підсумковій таблиці регулярного чемпіонату КХЛ.