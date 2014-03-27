Колишній головлікар "Ф-1": фанатам Шумахера слід готуватися до найгіршого

"З плином часу стає все менш і менш імовірним, що Міхаелю вдасться повернутися в нормальний стан", - наводить британська газета "Індепендент" слова Г.Харстайна.

У зв'язку з цим, на його думку, фанатам семиразового чемпіона "Формули-1" слід "готуватися до найгіршого", передає Інтерфакс-Захід.

Останнє на даний момент офіційне повідомлення про стан гонщика було опубліковано 7 березня.

Тоді його менеджер Сабіна Ким повідомила, що М.Шумахер, як і раніше, перебуває у фазі поступового пробудження.

"Міхаель все ще перебуває у фазі пробудження. Ситуація не змінилася", - зазначила вона.

М.Шумахер був госпіталізований в одну з лікарень Гренобля 29 грудня 2013 року з серйозною черепно-мозковою травмою, отриманою при падінні на схилі гірськолижного курорту Мерібель у французьких Альпах.

У лікарні у Шумахера виявили крововилив у мозок. Відтоді 45-річний спортсмен переніс дві операції. Він перебував у стані штучної коми протягом чотирьох тижнів, а потім був введений до фази пробудження.