Колишній головлікар "Ф-1": фанатам Шумахера слід готуватися до найгіршого
Колишній медичний делегат серії автогонок "Формули-1" Гарі Харстайн підтвердив, що чим довше Міхаель Шумахер знаходиться в комі, тим менше його шанси на повне одужання
"З плином часу стає все менш і менш імовірним, що Міхаелю вдасться повернутися в нормальний стан", - наводить британська газета "Індепендент" слова Г.Харстайна.
У зв'язку з цим, на його думку, фанатам семиразового чемпіона "Формули-1" слід "готуватися до найгіршого", передає Інтерфакс-Захід.
Останнє на даний момент офіційне повідомлення про стан гонщика було опубліковано 7 березня.
Тоді його менеджер Сабіна Ким повідомила, що М.Шумахер, як і раніше, перебуває у фазі поступового пробудження.
"Міхаель все ще перебуває у фазі пробудження. Ситуація не змінилася", - зазначила вона.
М.Шумахер був госпіталізований в одну з лікарень Гренобля 29 грудня 2013 року з серйозною черепно-мозковою травмою, отриманою при падінні на схилі гірськолижного курорту Мерібель у французьких Альпах.
У лікарні у Шумахера виявили крововилив у мозок. Відтоді 45-річний спортсмен переніс дві операції. Він перебував у стані штучної коми протягом чотирьох тижнів, а потім був введений до фази пробудження.