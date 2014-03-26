«Будівельник» не зумів вийти у півфінал Єврокубка

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у першому матчі кияни виграли з перевагою в 3 бали.

Чинний чемпіон України впевнено вів гру протягом трьох з половиною чвертей. Кияни виграли першу 10-хвилинку - 15:11, втримали свою перевагу в другій - 16:18, ще на бал збільшили в третій - 11:10, а за п'ять хвилин до кінця четвертого періоду вигравали з перевагою в 5 очок.

Тим не менш, в кінцівці гості почали нервувати і дозволили супернику виграти цей відрізок з перевагою «+8», чого вистачило для того, щоб перевести гру в овертайм - 63:60. У додатковій 5-хвилинці серби з самого початку почали нарощувати перевагу, вигравши її з різницею в 6 очок. Головним же героєм матчу в складі «Црвени Звєзди» став американець Чарльз Дженкінс, який набрав 29 очок і реалізував 6 триочкових кидків.

Таким чином, «будівельники» припинили боротьбу в єврокубках в нинішньому сезоні і тепер зосередяться виключно на матчах української Суперліги.