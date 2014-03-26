«Донбас» програв п'ятий матч серії плей-офф КХЛ «Леву»

Як повідомляє кореспондент УНІАН, після цього матчу рахунок в серії до чотирьох перемог став 3:2 на користь «Лева».

Чеські хокеїсти вдало провели перший період. На 5-й хвилині Михайло Репік відкрив рахунок, а на 13-й Патрік Закріссон подвоїв перевагу «Лева». Справедливості заради варто відзначити, що в обох гольових епізодах невдало зіграв воротар «Донбасу» Петрі Веханен.

Замінивший його потім Ян Лацо зіграв набагато впевненіше. Але, у свою чергу, «Донбас» зумів забити лише одного разу. На початку другого періоду перевагу чехів до мінімуму звів Дмитро Кагарлицький - 1:2. А вже в кінцівці гри, за 9 секунд до фінальної сирени, коли донеччани випустили замість воротаря шостого польового гравця, Закріссон оформив дубль - 3:1.

Як повідомляв УНІАН, 6-й матч серії повинен відбутися 28 березня на нейтральному майданчику в Братиславі. «Донбас» не має права проводити ігри в Донецьку за рішенням КХЛ, яка вважає, що клуб не може гарантувати безпеку для команд, офіційних осіб та вболівальників.