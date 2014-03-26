«Динамо» обіграло «Металіст» у чвертьфіналі Кубка України

Як повідомляє кореспондент УНІАН, кияни стали останніми півфіналістами кубкового турніру.

Гра в Харкові вийшла видовищною і дуже напруженою одночасно. Команди на двох забили п'ять голів і отримали сім жовтих карток.

Сайт УНІАН провів онлайн-трансляцію гри.

Вже на 7-й хвилині рахунок відкрив Браун Ідейє. Але, досить швидко, на 19-й хвилині Себастьян Бланко зрівняв рахунок - 1:1. А наприкінці першого тайму, на 43-й хвилині Ідейє зробив дубль.

Після перерви кияни продовжили нарощувати свою перевагу і на 73-й хвилині Андрій Ярмоленко забив третій гол. А на 80-й хвилині у ворота «Металіста» був призначений пенальті. Але при реалізації 11-метрового схибив Ідейє, який не зумів зробити хет-трик - пробив вище воріт. Заключна 10-хвилинка пройшла за повної переваги харків'ян. На 85-й хвилині Айілла Юссуф скоротив розрив у рахунку до мінімуму (2:3), але більшого харків'янам досягти не вдалося.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні в півфінал Кубка України вийшли донецький «Шахтар», одеський «Чорноморець» і команда-сенсація нинішнього розіграшу - представник Другої ліги «Славутич» з Черкас.