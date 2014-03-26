Черкаський «Славутич» та одеський «Чорноморець» вийшли у півфінал Кубка України

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

У цьому матчі зійшлися команди Першої та Другої ліг (відповідно, другого і третього дивізіонів українського футболу). І, в будь-якому випадку, у півфіналі не були б виключно команди Прем'єр-ліги.

У грі клубів нижчих дивізіонів рахунок відкрив гравець "Славутичу" Олег Тарасенко, який забив гол на 11-й хвилині. Але, на передостанній хвилині матчу - на 89-й - Олександр Семенюк забив гол, 1:1. У додатковий час команди голів не забивали, а в серії пенальті більш вдалим виявився «Славутич» - 5:4.

У Тернополі команда нижчого дивізіону до останнього чинила опір команді Прем'єр-ліги, але на 5-й доданій хвилині Анатолій Діденко забив переможний гол для одеського клубу.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні донецький «Шахтар» переміг чернігівську «Десну» з рахунком 2:0.