"Шахтар" вийшов у півфінал Кубка України з футболу

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Чернігівська команда, яка виступає в Першій лізі (другий за значимістю дивізіон українського футболу), гідно протистояла лідера Прем'єр-ліги в першому таймі, зумівши завершити його внічию - 0:0. А після перерви гірники протягом 5 хвилин забили два голи. На 48-й хвилині відзначився Василь Кобін, а на 50-й Едуардо да Сілва.

Таким чином, "Шахтар" став першим півфіналістом Кубка України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні також відбудуться і три інші матчі цього етапу змагань - "Славутич" (Черкаси) - "Нива" (Тернопіль), "Тернопіль" - "Чорноморець" (Одеса) і центральний матч 1/4 фіналу "Металіст" (Харків) - "Динамо" (Київ).