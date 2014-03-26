"Шахтар" вийшов у півфінал Кубка України з футболу
16:24, 26 березня 2014Спорт
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Донецький "Шахтар" виграв матч 1/4 фіналу Кубка України з футболу в Чернігові у місцевої "Десни" - 2:0, вийшовши у півфінал змагань.
Десна - Шахтар / shakhtar.com
Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
Чернігівська команда, яка виступає в Першій лізі (другий за значимістю дивізіон українського футболу), гідно протистояла лідера Прем'єр-ліги в першому таймі, зумівши завершити його внічию - 0:0. А після перерви гірники протягом 5 хвилин забили два голи. На 48-й хвилині відзначився Василь Кобін, а на 50-й Едуардо да Сілва.
Таким чином, "Шахтар" став першим півфіналістом Кубка України.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні також відбудуться і три інші матчі цього етапу змагань - "Славутич" (Черкаси) - "Нива" (Тернопіль), "Тернопіль" - "Чорноморець" (Одеса) і центральний матч 1/4 фіналу "Металіст" (Харків) - "Динамо" (Київ).
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