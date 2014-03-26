Українські фігуристи не подолали кваліфікацію у двох видах програми Чемпіонату світу

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Юлія Лаврентьєва та Юрій Рудик фінішували в короткій програмі на 21-му місці, поступившись майже 35 балів дуету лідерів - Альоні Савченко і Робін Шолкови з Німеччини. Результат українців - 44,20 бала, в той час як екс-українка Савченко в парі зі своїм партнером отримали 79,02 бали.

У свою чергу, Яків Годорожа набрав 61,53 бала, посівши 25-е місце. Він відстав від лідера Тацукі Мачіди на 37,5 бапла.

Також у змаганнях в Саїтамі повинна взяти участь Наталія Попова (жіноче одиночне катання), яка виступить зі своєю короткою програмою пізніше. У змаганнях танцювальних дуетів представники України участі не беруть.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з фігурного катання проходить з 24 по 30 березня.