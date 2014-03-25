Директор МОК Євробаскет-2015 заявляє, що його структура взагалі не витрачає бюджетних коштів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор турніру ЄвроБаскет 2015 Маркіян Лубківський на спільній прес-конференції Федерації баскетболу України та МОК Євробаскет 2015.

За словами Лубківського, "МОК Євробаскет - це дочірня структура Федерації баскетболу України, офіційно уповноважена ФІБА-Європа та ФБУ для забезпечення операційної частини підготовки та проведення турніру Євробаскет 2015 в Україні. МОК Євробаскет 2015 не отримував жодної копійки бюджетних коштів для фінансування своєї діяльності".

Серед завдань, виконаних оргкомітетом в рамках підготовки Євробаскету 2015, директор турніру назвав успішне проведення у Києві у серпні минулого року юнацького Чемпіонату Європи з баскетболу (вік гравців - до 16 років) та завершену розробку близько 50 концепцій з усіх аспектів турніру.

Лубківський підкреслив, що на проведення U16 Євробаскету також не було витрачено бюджетних коштів. «Виключно всі кошти були спонсорськими. Ми працюємо з понад 40 спонсорами, вдячні їм за співпрацю та сподіваємося на її продовження», - зазначив Лубківський.

Він наголосив, що U16 Євробаскет в Україні був проведений за найвищими світовими та європейськими стандартами для таких заходів і визнаний ФІБА Європа кращим за свою 40-річну історію.

Напередодні міністр молоді та спорту України Дмитро Булатов заявив, що має намір провести аудит по сумах, які просив оргкомітет. Він заявив, що МОК Євробаскет планувалося виділити 20 млн евро. Булатов повідомив, що на проведення у серпні 2013 року Євробаскету U-16 було витрачено 2 млн евро. "Усі ціни і кошториси були явно завищені, там є велика корупційна складова", - сказав міністр.