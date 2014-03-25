Президент ФБУ впевнений, що Євробаскет-2015 відбудеться в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, по це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві, підсумовуючи візит делегації України до штаб-квартири ФІБА Європи в Мюнхені.

“У нас відбулася дуже конструктивна розмова, зокрема, мені сподобався дуже емоційний спіч нового міністра (молоді і спорту Дмитра) Булатова, який гарантував, що турнір в Україні відбудеться на дуже високому рівні. Ми провели численні консультації з керівниками Європейської федерації, під час яких намагалися довести, що проведення турніру знаходиться під контролем. Натомість, представники ФІБА Європи зазначали, коли у Словенії проводився Євробаскет-2013, з моменту проголошення Словенією проведення Євробаскету до початку турніру в країні було змінено чотири уряди, і навіть за 8 місяців до початку турніру ще ніхто не знав, як він відбуватиметься. У нас часу є набагато більше, і я впевнений, що ми в змозі провести чудовий турнір”, - сказав Волков.

Своєю чергою директор Місцевого організаційного комітету «Євробаскет-2015» Маркіян Лубківський зазначив, що ініціатори турніру очікують на рішення Кабміну щодо проведення заходу.

“Сьогодні у нас є одне питання. Ми очікуємо чіткого і зваженого рішення українського уряду, який може або продовжити цей проект, або його призупинити. Вважаю, що ситуація в країні вкрай складна, і ми всі бачимо, зараз баскетбол стоїть далеко не на першому місці. Разом з тим Євробаскет має велике значення для міжнародної репутації України. Усі ми пам'ятаємо, як чудово Україна провела футбольне Євро-2012, і я сподіваюсь, що уряд прийме рішення на користь іміджу держави”, - сказав Лубківський.

Генеральний секретар Федерації баскетболу України Олександр Ларін зазначив, що, згідно з договором між організаторами змагань та ФІБА Європи, останній термін, коли Україна має підтвердити гарантії проведення турніру становить 15 місяців до початку змагань.

“В нашому випадку - це кінець травня-початок червня. Тому часу в України ще багато”, - підкреслив Ларін.

Як повідомляв УНІАН, Євробаскет має відбутися в шести містах України восени 2015 року.