НОК продовжує планомірну підтримку спортсменів і федерацій – Бубка

Про це заявив президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка на нараді щодо обговорення стратегії подальшого розвитку спорту та олімпійського руху, повідомили УНІАН в прес-службі НОК.

Зокрема, Бубка відзначив: «Підтримка спортсменів, тренерів та суб’єктів олімпійського руху була, є й буде стратегічним і пріоритетним завданням у діяльності Національного олімпійського комітету».

Він підкреслив, що НОК систематично втілює у життя планомірну програму підтримки спортсменів, тренерів та олімпійських федерацій.

Як зазначив Бубка, за останні роки ці програми були профінансовані Національним олімпійським комітетом в розмірі 77 млн. грн.

«Щороку з огляду на складнощі фінансування з державного бюджету НОК підставляє плече Міністерству молоді та спорту й надає кошти на участь наших спортсменів у міжнародних змаганнях та тренувальних зборах. Так, у цьому році ми допомогли забезпечити участь наших біатлоністів на етапі Кубка світу в Словенії, борців на першості Європи в Фінляндії, п’ятиборців на етапі Кубка світу в Мексиці та участь наших спортсменок у міжнародних стартах з художньої гімнастики, виділивши на ці потреби понад 600 тис. грн.», - підкреслив Сергій Бубка.

Президент НОК також підкреслив, що наразі тривають переговори з Міжнародним Олімпійським Комітетом щодо можливого виділення додаткових коштів за міжнародними програмами для забезпечення участі наших спортсменів у змаганнях та тренувальних зборах.

«У 2014 році ми виконаємо всі заявлені раніше програми та взяті на себе зобов’язання перед спортсменами та федераціями. До того ж, незважаючи на усі складнощі, ми знайшли можливості і плануємо збільшити фінансування за рейтинговою системою на 15%», - відзначив голова НОК.