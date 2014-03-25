Лідери чемпіонату НХЛ програли в серії буллітів

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

Бостонські «ведмеді» грали проти «Монреаль Канадієнс» і рахунок в матчі канадці відкрили вже на 7-й хвилині гри, коли відзначився Олексій Ємелін. Лише у третьому періоді, за 5 з половиною хвилин до кінця основного часу Патріс Бержерон зрівняв результат, але це не допомогло «Бостону» здобути перемогу. В серії булітів вирішальним виявився кидок Олександра Гальченюка з «Монреаля» - 2:1.

У свою чергу, «акули» з Сан-Хосе відкрили рахунок у матчі проти «Калгарі Флеймз», завдяки точному кидку Джеймса Шеппарда на 19-й хвилині гри. Але, у другому періоді, Джо Колборн зрівняв результат. А в серії буллітів вирішальним виявився кидок Майка Каммаллері - 2:1.

У турнірній таблиці, як і раніше лідирує «Бостон», який набрав 104 очки. У «Сент-Луїс Блюз» 103 бали, «Сан-Хосе» - 101.