Аутсайдер НБА програв 25-й матч поспіль

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

У цьому матчі зійшлися лідер зведеної турнірній таблиці ліги і команда, яка займає передостаннє місце серед всіх учасників чемпіонату. І протягом всієї гри «шпори» мали перевагу. У підсумку, баскетболісти «Сан-Антоніо» виграли всі чотири чверті - 31:24, 29:20, 29:24 і 24:23.

Кращим гравцем матчу став гравець «Сперс» Остін Дей, який набрав 22 очки.

Серед інших матчів дня варто відзначити перемогу «Фінікс Санс» над «Атлантою Хоукс» - 102:95. Український легіонер «сонячних» Олексій Лень в цьому матчі нічим особливим не відзначився, не ставши лідером команди ні в одній з п'яти номінацій.

У турнірній таблиці ліги у «Сан-Антоніо» 51 перемога, у «Оклахоми» і «Індіани» - по 50.