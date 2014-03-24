"Донбас" виграв четвертий матч серії плей-офф КХЛ у "Лева"

Як повідомляє кореспондент УНІАН, таким чином, загальний рахунок серії зрівнявся - 2:2.

Матч у Братиславі (домашні ігри "Донбасу" за рішенням КХЛ проводяться на нейтральній майданчику в столиці Словаччини) проходив з відчутною перевагою українського клубу.

На 17-й хвилині Оскарс Бартуліс відкрив рахунок, а на 29-й Олександр Торяник подвоїв перевагу номінальних господарів поля.

Лише в кінцівці гри суперник зміг скоротити відставання в рахунку і відродити інтригу. На 56-й хвилині гол забив гравець "Лева" Джастін Азеведо. Але, коли суперник провів заміну воротаря на шостого польового гравця, за 35 секунд до кінця основного часу гри Євген Дадонов вразив порожні ворота чеського клубу - 3:1.

П'ятий матч серії "Лев" - "Донбас" відбудеться у Празі 26 березня.