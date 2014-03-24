Капітан "Будівельника" Дроздов травмував голеностоп

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

За прогнозами фахівців, Дроздов не зможе допомогти своїй команді у найближчі 2-3 тижні. Між тим, на цьому тижні на команду чекає два дуже важливих матчі в рамках сезону в цілому - гра-відповідь 1/4 фіналу Кубка Європи проти сербської "Црвени Звєзди" і матч регулярного чемпіонату української Суперліги проти лідера турнірної таблиці "Хіміка" (Южне).

Капітан «будівельників» не зміг дограти попередній матч проти «Кривбасу», покинувши паркет в 3-й чверті за допомогою партнерів по команді. У нинішньому сезоні 33-річний Дроздов приносить «Будівельнику» в середньому за гру 9,2 очка, 3,8 підбирання, 2,5 передачі в рамках української Суперліги, при рейтингу ефективності в 13,3 бали.