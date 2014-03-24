Два гравця чеського клубу "Лев" дискваліфіковані на матч з "Донбасом"

Про це повідомляється в релізі КХЛ.

Зокрема, у повідомленні зазначається: "Після закінчення третього матчу півфінальної серії західної конференції : «Донбас» - «Лев» нападники пражан Іржі Новотни та Міхал Бирнер продемонстрували непристойні жести на адресу глядачів. Спортивно-дисциплінарний комітет залишив без зміни дисциплінарний до кінця гри штраф (20 хвилин), накладений на Новотни, а також прийняв рішення покарати цим же видом штрафу Бирнера (правило 550 ж пункт 3 «образливі жести судді або будь-якій особі»). Згідно з регламентом, за порушення на хокеїстів накладена обов'язкова дискваліфікація на один матч".

В серії плей-офф 1/4 фіналу Континентальної хокейної ліги "Лев" - "Донбас" після трьох матчів рахунок 2:1 на користь чеського клубу. Напередодні команда з Праги обіграла "Донбас" у третьому матчі серії з рахунком 3:2 (в овертаймі). Формально домашня гра "Донбасу" проходила на нейтральній майданчику в Братиславі, тому що в Донецьку матчі заборонено проводити за рішенням КХЛ через неможливість забезпечити безпечні умови для проведення ігор.