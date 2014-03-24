Федерація баскетболу Криму подала заяву про вступ у Російську федерацію баскетболу

Про це повідомляється в офіційному релізі РФБ

Зокрема, у повідомленні йдеться: "На сьогоднішній день ФБК займається збором та підготовкою необхідних документів. Як тільки буде виконана вся юридична складова і формалізовані необхідні для даної процедури моменти, Виконком РФБ прийме рішення про включення ФБК до складу Російської федерації баскетболу".

Президент ФБК Василь Феуерман так прокоментував рішення вступити в РФБ: "Ми відправили офіційний лист на ім'я Виконкому РФБ з проханням прийняти нас у члени Російської Федерації Баскетболу. Зараз, після того, як нам вислали список необхідних документів, ми займаємося їх підготовкою. Прагнемо продовжувати розвивати кримський баскетбол, хочемо вивести його на новий рівень, і вступ в РФБ, не сумніваюся, дасть сильний імпульс, який всім нам так необхідний".

Раніше стало відомо про те, що БК "Мусон" з Севастополя оголосив про зняття з чемпіонату України (Вища ліга). До зняття команда вважалася середняком змагань, займаючи в турнірній таблиці 8-е місце.