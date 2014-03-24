Кличко-молодший звернувся до Путіна з проханням не повторювати помилок історії

Про це йдеться в його відеозверненні, опублікованому на сайті офіційного фан-клубу братів Кличків.

Зокрема, у зверненні йдеться: "Володимир Володимирович, не потрібно повторювати помилок історії... Я вважаю, що цього робити не варто. А помилок було скоєно безліч. На мій погляд, все те, що нині відбувається в Україні, є в якомусь сенсі відгомонами радянських часів. І мені здається, до цих пір, якщо так можна висловитися, відчутні помилки, зроблені в епоху Радянського Союзу".

Також Кличко порушив тему братніх відносин України і Росії: "В якомусь сенсі Україну і Росію пов'язують братерські відносини. Люди кажуть, що РФ - це старший брат, а Україна - молодший. Знаєте, це все одно, що порівнювати мене з Віталієм. Однак, це не означає, що я послухаю свого старшого брата, який скаже мені: "Ти повинен вчинити так, як я вважаю правильно". Якби він так зробив, я б сказав йому: "Охолонь" і попросив не втручатися у мої справи. Адже у мене свій характер, своє життя і своє бачення майбутнього. І ніхто не має права примушувати мене до чого-небудь".

Як повідомляв УНІАН, у даний час Кличко-молодший готується до титульного бою проти Алекса Леапаї, який відбудеться 26 квітня в Оберхаузені (Німеччина).