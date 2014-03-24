Президент ФБУ: інвестори всіх арен до Євробаскету крім харківської, готові добудувати об'єкти

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це Волков оголосив на прес-конференції в понеділок у Києві.

Зокрема, Волков зазначив: "Всі інвестори, які почали будівництво, готові будувати і укладатися в терміни. Тільки в Харкові дійсно зупинилося будівництво і незрозуміла її доля. У цьому випадку є питання. Керівництво Харкова і області повинні визначитися для себе в ситуації, що склалася. Якщо інвестор (компанія "ВЕТЕК" - УНІАН), не зможе це робити, а швидше за все не зможе, то або хтось це буде робити, або будівництво заморожується".

Також президент ФБУ зазначив, що отримав пропозиції від Франції та Німеччини провести частину матчів: "Нам надійшли офіційні листи від Федерацій баскетболу Франції та Німеччини, які пропонують нам у випадку, якщо у нас будуть проблеми, якщо ми щось не добудуємо, провести у себе матчі двох груп. Вони хочуть реалізувати цей проект як частину святкування 70-річчя закінчення Другої світової війни. Крім того, це буде останній чемпіонат Європи, на якому зіграють зірки NBA - француз Тоні Паркер і німець Дірк Новіцкі. Зрозуміло, всі інші ігри будуть все одно проходити в Україні".

У свою чергу, міністр молоді і спорту України Дмитро Булатов зазначив, що витрати на проведення турніру будуть істотно скорочені: "В бюджеті грошей на проведення турніру немає. Гроші на проведення Євробаскету поділяються на дві складові: це кошти на вирішення інфраструктурних та різних репутаційних питань, які планувалися в розмірі 5,5 млрд грн, і будуть скорочені до 1,2 млрд грн. Половина цієї суми призначена для виплати відсотків за кредитами для інвесторів, які будують арени: по 200 млн грн - на реконструкцію київського Палацу спорту і арени "Метеор" у Дніпропетровську. Втім, ці суми завищені. Ми будемо розбиратися, що до чого. Ми зараз будемо вести переговори з інвесторами, як надалі будувати арени. Будемо намагатися всіма силами сприяти їм, але держава на себе брати таке необґрунтоване навантаження не може".

Крім того, міністр зазначив, що зараз йде активний пошук по залученню спонсорскх грошей у різних країн і в цьому питанні вже є позитивні зрушення. "Є ряд країн, які готові виділяти великі транші для проведення Євробаскету, і мова не йде про кредити", - зазначив Булатов.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з баскетболу повинен пройти в Україні восени 2015 року.