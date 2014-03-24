Українка Світоліна вийшла в четверте коло тенісного турніру в Маямі

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У третьому раунді українці протистояла Барбара Захвалова-Стрицова з Чехії. Суперниці у напруженій боротьбі провели дві партії, які закінчилися перемогами спочатку чешки, а потім українки з однаковим рахунком 6:4. А у вирішальному сеті Світоліна переграла суперницю за всіма показниками - 6:1.

В 1/8 фіналу суперницею українки буде посеяная в Майамі під третім номером Агнешка Радванська з Польщі.

Відзначимо, що в чоловічому одиночному розряді в ніч на вівторок свій матч другого кола змагань проведе Олександр Долгополов. Найкращий тенісист України на даний момент зіграє з Душаном Лайовичем з Сербії.

Як повідомляв УНІАН, престижний тенісний турнір у Майамі проходить з 17 по 30 березня.