Українські дзюдоїсти завоювали на етапі Гран-прі 8 медалей

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Чемпіоном змагань у нашій збірній став Артем Блошенко (вагова категорія - до 100 кг). «Срібло» на рахунку Георгія Зантарая (66 кг), Марини Черняк (48 кг), Вікторії Туркс (78 кг), а «бронзу» вибороли Вадим Синявський (90 кг), Станіслав Бондаренко (+100 кг), Тетяна Левицька (52 кг) і Шушана Гевондян (57 кг).

Збірна України посіла 5 загальнокомандне місце серед 23 країн світу. Першу сходинку медального заліку зайняли господарі турніру збірна Грузії.