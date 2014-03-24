Українські дзюдоїсти завоювали на етапі Гран-прі 8 медалей
12:48, 24 березня 2014Спорт
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В Тбілісі (Грузія) завершився етап Гран-прі з дзюдо, де збірна України завоювала 8 нагород - 1 «золото», 3 «срібла» і 4 – «бронзи».
Дзюдо / judo.in.ua
Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.
Чемпіоном змагань у нашій збірній став Артем Блошенко (вагова категорія - до 100 кг). «Срібло» на рахунку Георгія Зантарая (66 кг), Марини Черняк (48 кг), Вікторії Туркс (78 кг), а «бронзу» вибороли Вадим Синявський (90 кг), Станіслав Бондаренко (+100 кг), Тетяна Левицька (52 кг) і Шушана Гевондян (57 кг).
Збірна України посіла 5 загальнокомандне місце серед 23 країн світу. Першу сходинку медального заліку зайняли господарі турніру збірна Грузії.
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