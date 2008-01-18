Букмекери ставлять на Кличка

Європейські букмекери віддають перевагу чемпіонові світу за версіями IBF і IBO українцеві Володимиру Кличку в об`єднувальному бою з чемпіоном світу за версією WBO росіянином Султаном Ібрагімовим, пише "Дело".

Відома британська букмекерська контора William Hill на перемогу Ібрагімова оприлюднила коефіцієнт 6,0, на Кличка — 1,11, а ось нічийний результат складає — 26,0. Ставки української букмекерської контори «Фаворит» не дуже відрізняються від іноземних колег. На перемогу Клічко — коефіцієнт 1,15, на Ібрагимова — небагато нижче, ніж у William Hill, — 5,20, на нічию — 22,00. Це означає, що у російського важкоатлета-чемпіона практично немає шансів на перемогу, а Кличку вже завчасно віддали чемпіонський пояс WBO. Нагадаємо, що бій призначений на 23 лютого і пройде в Нью-Йорку