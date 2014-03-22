УПЛ: «Динамо» виграло, «Чорноморець» зіграв внічию

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за підсумками цих ігор київське «Динамо» вийшло на друге місце в турнірній таблиці.

В матчі в Києві гості зуміли протриматися до останньої хвилини першого тайму, але перед перервою пропустили гол після точного удару Демьєрсі Мбокані. А після перерви гості відверто «посипалися», пропустивши в кінцівці гри ще три голи. Дублем відзначився Олег Гусєв, а четвертий гол забив Мбокані, який також оформив дубль.

В Одесі «Чорноморець» мав відчутну перевагу над «Таврією», але забити хоча б один гол так і не зумів - 0:0.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні в центральному матчі туру дніпропетровський «Дніпро» виграв в гостях у донецького «Шахтаря» з рахунком 2:0.

Таким чином, на даний момент в турнірній таблиці у «Шахтаря» 41 очко, «Динамо» - 39, «Дніпра» - 38, харківського «Металіста» - 34, «Чорноморця» - 33.

Матч «Севастополь» - «Металіст» перенесено на пізніший термін через неможливість забезпечити безпеку команд, глядачів і делегатів матчу в Севастополі.