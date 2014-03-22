"Дніпро" обіграв "Шахтар" у центральному матчі туру Прем'єр-ліги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, після цієї перемоги дніпропетровці вийшли на друге місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

Гра в Донецьку почалася в не дуже високому темпі. Перший тайм пройшов у приблизно рівній і, часом, навіть нудної боротьбі. Обидві команди явно були обережними, а хвилі атак, які і "Шахтар"і "Дніпро" чергували, лише в поодиноких випадках призводили до небезпечних моментів. А перед самою перервою інтригу цьому матчу подарував гол гравця "Дніпра" Федецького - 0:1. Все-таки "Шахтар" спочатку вважався явним фаворитом у букмекерів.

Після перерви гірники спробували виправити становище. І навіть мали солідну ігрову та територіальну перевагу. Але їх атаки жодного разу не увінчалися успіхом, а на 83-й хвилині гравець "Дніпра" Матеус пробив повз воротаря точно у кут, замкнувши пас з флангу - 0:2. Дуже добре в цьому епізоді зіграв Зозуля, побачивши партнера в більш вигідній ситуації і навмисно пропустивши м'яч.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу.

Таким чином, на даний момент у турнірній таблиці "Дніпро" вийшов на друге місце - 38 очок. У "Шахтаря" залишився 41 бал, але команда провела на один матч більше і за кількістю втрачених очок у двох колективів повна рівність.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері в рамках 22-го туру також відбудуться ще два матчі за участю команд з групи лідерів - київського "Динамо" і одеського "Чорноморця".