Черновецький пообіцяв Ющенку збудувати інший стадіон рівня НСК «Олімпійський»

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ висловив готовність вирішити питання щодо знесення Торговельно-розважального центру «Троїцький» біля Національного спортивного комплексу «Олімпійський».

Як повідомляє прес-служба глави держави, в контексті підготовки до проведення Євро-2012 Президент та керівники столичної влади обговорили тему впорядкування території та покращення благоустрою Києва. З точки зору підготовки головної спортивної арени країни до визначної спортивної події Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ висловив готовність вирішити питання щодо знесення ТРЦ «Троїцького» біля НСК «Олімпійський». Київська мерія, додав він, також бере на себе зобов’язання побудувати в Дарницькому районі міста стадіон на місці танкового заводу.

Як повідомляв УНІАН, УЄФА наполягає на неможливості проведення на НСК «Олімпійський» матчів фіналу Євро-2012, якщо не буде демонтовано ТРЦ «Троїцький» перед стадіоном.

17 січня 2008 року Генеральна прокуратура України направила до Господарського суду Києва позов про зобов`язання ТОВ «Юджин» знести об`єкт незавершеного будівництва біля НСК „Олімпійський”.

Власником ТРЦ «Троїцький» є ЗАТ «Нест-Ханнер», створене українським ВАТ “НЕСТ» і литовським ВАТ «HANNER».

Сумарний обсяг інвестицій у будівництво ТРЦ становить 95 млн. дол.

Введення ТРЦ в експлуатацію планувалося на лютий-березень 2007 року.